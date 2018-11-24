صالح لمبعوث أممي: ندعم حلاً شاملاً لجميع مشاكل المنطقة

2018/11/24 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس الجمهورية برهم صالح في مقر اقامته في العاصمة الايطالية مساء الجمعة مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا على هامش مؤتمر {حوار المتوسط} في روما، آخر التطورات في الوضع سوريا ودور العراق وتأثيره الاقليمي وبما يصب في ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.وأكد الرئيس صالح خلال اللقاء بحسب بيان رئاسي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "على أهمية تضافر الجهود الدولية والاقليمية لانهاء الأزمة السورية، وايجاد حل دائم وشامل لجميع مشاكل المنطقة،" مشددا على ان "الاستقرار في سوريا سينعكس على الاستقرار في العراق والمنطقة".من جانبه أشاد المبعوث الأممي بخطاب رئيس الجمهورية في المؤتمر ودعوته لاحلال الاستقرار والازدهار في المنطقة، مؤكدا على أهمية دور العراق في الحرب ضد الارهاب والتصدي لداعش الارهابي".

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