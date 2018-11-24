مسؤول إيراني يرد على إتهام قائد شرطة البصرة

2018/11/24 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ جدد نائب السفير الإيراني في بغداد موسى زادة الطبطبائي التأكيد على إن بلاده ليست ممرا لعبور المخدرات إلى العراق.وقال الطبطبائي في تصريح صحفي إن بلاده “تدعم العراقيين بكافة طوائفهم ضد الإرهاب وانتشار المخدرات، وان لديها اتفاقيات رسمية بهذا الصدد،” مشيرا إلى أن “تلك المخدرات تدخل إلى إيران عبر عدد من الدول […]

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