مقتل 30 إرهابيا في عمليات عسكرية للجيش الفرنسي بـ«مالي»

2018/11/24 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واعتبر الرئيس، الذي استهدفه المتظاهرون بالانتقادات بصورة مباشرة، أنه من “الطبيعي” أن تجري احتجاجات، موضحا مرة جديدة أن استراتيجية الحكومة هي “من جهة فرض مزيد من الضرائب على الطاقات الأحفورية، ومن جهة ثانية تقديم مزيد من الدعم للمعوزين”.

وقال من بلجيكا، حيث يقوم بزيارة دولة، “عبر الحوار يمكننا الخروج (من الوضع)، عبر الشرح، عبر القدرة على الحلول الميدانية”.

وانطلقت التحركات بالأساس احتجاجا على زيادة أسعار الوقود، غير أن “السترات الصفراء” وسعوا نطاق مطالبهم للتنديد بالنظام الضريبي بصورة عامة وبتراجع القدرة الشرائية.

وأكد رئيس الوزراء، إدوار فيليب، من جانبه، لنواب الحزب الحاكم “الجمهورية إلى الأمام”، “سننتصر بتماسكنا وثباتنا وتصميمنا”، بحسب ما أفاد مشاركون في اللقاء.

وواصل المتظاهرون تحركاتهم، الثلاثاء، عبر إقامة حواجز لإبطاء حركة السير قرب نقاط دفع رسوم الطرقات السريعة وعند المستديرات في مناطق عدة.

وشهدت حركة السير بلبلة على عدة طرقات عامة، وعند نقطة دفع رسوم في فيرساك على الطريق بين بوردو وباريس بجنوب غرب فرنسا، وقد استهدفت بأضرار “جسيمة” ليل الإثنين الثلاثاء، بحسب شركة “فينتشي” المشرفة على إدارة الطريق العام.

وطاولت الاحتجاجات الغاضبة أيضا جزيرة “لا ريونيون” الفرنسية في المحيط الهندي، حيث فرض حظر تجول جزئي في نصف البلدات بعد ليلة جديدة من أعمال العنف.

وشارك حوالي 27 ألف متظاهر، الإثنين، في تحركات عدة، بحسب أرقام وزارة الداخلية، وهي البيانات الوحيدة المتوافرة بالنسبة للحركة التي تنظم خارج إطار النقابات وتؤكد أنها مطلبية غير سياسية، بالمقارنة مع 290 ألف متظاهر السبت.

وصرح وزير الداخلي،ة كريستوف كاستانير، الثلاثاء، لشبكة “فرانس 2″، “نحن أمام جنوح تام لتظاهرة انطلقت بالأساس هادئة السبت”، منددا بـ”نزعة نحو التطرف” وبسقوط “عدد كبير جدا من الجرحى”.

من جهته، انتقد وزير الاقتصاد، برونو لومير، “عددا من التجاوزات في هذه التظاهرات، تجاوزات معادية للمثليين وعنصرية” رافقها “عنف”.

قطع الطرق عن 6 مستودعات وقود

وأوقعت التظاهرات منذ بدء التحرك قتيلا و528 جريحا بينهم 17 إصاباتهم بالغة، وفق حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية مساء الإثنين، محذرة بأن عمليات فتح الطرقات، التي أمرت بها السلطات “ستتواصل”.

وعلى الإثر تم فتح الطرقات إلى 6 مستودعات وقود، على الأقل منذ مساء الإثنين، فيما كانت السلطات على وشك إعادة فتح الطرقات إلى 3 مستودعات أخرى ظهر الثلاثاء، على ما أفاد صحفيو وكالة فرانس برس.

كما أزيلت عدة حواجز على محاور رئيسية، وخصوصا في كان في غرب فرنسا، حيث استخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع، وفي مدينة ليزيو المجاورة، حيث كانت مئة شاحنة متوقفة، وعلى الطريق العام إلى كاليه في الشمال.

وأشارت عدة استطلاعات للرأي إلى أن الحركة التي انطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني من غير أن يكون لها قائد معروف، تحظى بتأييد 75% من الفرنسيين.

وأصدر القضاء، الإثنين، أولى أحكامه، ولا سيما في ستراسبورج حيث حكم على رجل في الـ32 من العمر بالسجن 4 أشهر مع النفاذ لإدانته بتعريض حياة الغير للخطر وعرقلة حركة السير.

وقد تتواصل الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، إذ بدأت تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي دعوات لشل السير في باريس السبت.

وهذا هو اليوم الذي كان 4 رجال وضعوا قيد الحبس الاحترازي، السبت، في سياق تحقيق في مكافحة الإرهاب، يعتزمون تنفيذ هجوم إرهابي خلاله في فرنسا، مغتنمين تعبئة قوات الأمن في مواجهة “السترات الصفراء”.

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