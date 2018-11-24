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بولندا تتوقع أن يبدأ تشغيل أول محطة للطاقة النووية في 2033
2018/11/24 | 00:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت وزارة الطاقة اليوم الجمعة إن أول محطة للطاقة النووية في بولندا من المتوقع أن تبدأ التشغيل في 2033.

وستكون قدرة محطة الطاقة النووية الأولى 1.0-1.5 جيجاوات.

وتتوقع الوزارة أن بولندا سيكون لديها في المجمل ما بين ستة إلى تسعة جيجاوات من الطاقة النووية بحلول 2043.

وأكدت وزارة الطاقة مجددا أنها تتوقع أن حصة الفحم في انتاج الكهرباء ستهبط إلى 60 بالمئة في 2030 من حوالي 80 بالمئة حاليا وأن حصة المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الكهرباء سترتفع إلى 27 بالمئة.

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