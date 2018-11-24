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بالفيديو.. متظاهرون يرتدون الأكفان وسط إيران للمطالبة بحقوقهم
2018/11/24 | 00:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ارتدى عدد من المتظاهرين من طبقة المزارعين والفلاحين في شرق محافظة أصفهان وسط إيران، اليوم الجمعة، الأكفان الخاصة بالموتى، للتأكيد على مواجهة النظام والحكومة حتى تحقيق مطالبهم.

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