النظام البعثي يشترط على أهالي سوريا الحصول على موافقات أمنية للاستمرار في منازلهم!

2018/11/24 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لزمت المراكز الشرطية في مختلف الوحدات الإدارية في سوريا، مكاتب العقارات بإرسال نسخة من عقود الإيجار السكنية والتجارية وغيرها، إلى فرع الأمن السياسي لتولي مهمة التعامل مع المستأجر ووضعه تحت المراقبة بشكل مستمر بموجب تعميم أصدرته وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد مؤخراً.

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