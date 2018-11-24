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تحذيرات من سيول جارفة مرتقبة في واسط وميسان
2018/11/24 | 00:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذرت وزارة الموارد المائية، من “تعرض محافظتي واسط وميسان إلى موجة سيول”، مؤكدة “أنها ستحول كمية مياه الأمطار إلى منخفض الثرثار لتعزيز الخزين المائي ورفد نهر الفرات”.

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