تحذيرات من سيول جارفة مرتقبة في واسط وميسان

2018/11/24 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الموارد المائية، من “تعرض محافظتي واسط وميسان إلى موجة سيول”، مؤكدة “أنها ستحول كمية مياه الأمطار إلى منخفض الثرثار لتعزيز الخزين المائي ورفد نهر الفرات”.

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