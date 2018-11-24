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شاهد: فرشاة مرحاض على شكل دونالد ترامب بـ 35 دولارا
2018/11/24 | 01:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرارميديا يبدو أن أحد كارهي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد طريقة للتعبير عن كرهه له، بتصميمه فرشاة لتنظيف دورات المياه وهي تشبه ساكن البيت الأبيض.

هذه الفرشاة المصنوعة يدويا وبحرفية […]

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