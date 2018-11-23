خاص جول - نجوم الأهلي القدامى يكشفون أسباب أزمات الفريق

2018/11/24 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد - أحمد رفعت

الأهلي، يمر بمرحلة عصيبة في الفترة الحالية، بعد الخروج من بطولة زايد للأندية، وخسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، مروراً بمرحلة التخبط الإداري داخل جدران القلعة الحمراء.

واكتملت الازمات بالأمس عندما، أعلن مجلس إدارة القلعة الحمراء رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.



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وتساءل جمهور الأهلي، متي يخرج الفريق من ذلك النفق المظلم، ويعود إلى طريقه الصحيح من جديد، هذا ما تحدثنا معه اليوم في موقع جول مع بعض المحللين ولاعبي الأهلي السابقين، لمعرفة رأيهم فيما يحدث داخل جدران القلعة الحمراء.

نادر السيد.برأيك، ما سبب أزمات الأهلي حاليًا؟بعض اللاعبين قد يكونوا مناسبين لأندية ولكن هذا ليس شرطًا للتألق مع الأهلي، والذي كان يميز الأهلي دائمًا الأعمدة الرئيسية للفريق موجودة، ثم يتم إضافة لاعبين عليها، لاكتساب شخصية الأهلي.شئنا أم أبينا اللاعب الذي تربى في النادي الكبير يكتسب شخصية الفريق، دون ذكر أسماء هناك بعض اللاعبين لا يستطيعون اكتساب شخصية الأهلي.

ما هي مواصفات المدرب المناسب للأهلي حاليًا؟لابد أن يتناسب مع شخصية الفريق البطل، مثال لا يمكن أن يدرب مورينيو فريق مثل إيفرتون، وجوارديولا لا يمكن تدريبه لفريق سيلتافيجو، بالتالي هناك مدرب يتناسب مع الفريق البطل، وآخر يتناسب مع شخصية الفريق الذي يظل في الدوري، وهناك مدرب قادر على تطوير لاعبي فريقه تمهيدًا لبيعها.الأهلي يسعى لبناء فريق جديد قادر على التتويج بالبطولات، وبعدها سيتم تدعيم بعناصر شابة، مثل ما فعله زين الدين زيدان مع ريال مدريد.اختيار كارتيرون كان غير موفق منذ البداية، لم يتناسب مع الأهلي نهائيًا.

ما هي التدعيمات التي يحتاجها الأهلي؟من يحددها إدارة الأهلي، قبل التحدث عن التدعيمات يجب أن تتحدث عن الإمكانية، من وجهة نظري محمد فضل وحسام غالي عملوا بناءً على الميزانية المطروحة.

ما سبب اهتزاز مستوى حراسة مرمى الأهلي مؤخرًا؟نتفق جميعًا على إمكانيات محمد الشناوي وظهر بمستوى رائع الموسم الماضي، في بعض الأوقات نتدرب مع مدربين جيدين يساعدونا وأحيانًا لا، فهناك تفاوت في مستويات المدربين.الأخطاء التي وقع فيها محمد الشناوي لا يتحملها مدربه، وهذا الأمر غير طبيعي لأن إمكانياته لا تخرج منها تلك الأخطاء، لأن إمكانياته أكبر منها.

ياسر رضوان.رأيك ما سبب الأزمات الموجودة في الأهلي الفترة الحالية؟ وسبب رحيل كارتيرون؟بالطبع أنا حزين بسبب خسارة البطولتين في أقل من أسبوعين، لم نعتاد في الأهلي ان يرحل مدير فني في وسط الموسم حدث مرة وحيدة في موسم 2003/04، وأول موسمين في مجلس إدارة محمود طاهر.يجب أن يكون هناك الكثير من التغيير، عند خسارة بطولتين، من الممكن أن يكون هناك جهاز فني أفضل من الحالي، خاصة أن لاعبي الفريق الحاليين كانوا مميزين مع فرقهم، بل منهم هداف لبطولة الدوري، هم فقط بحاجة إلى عناية ورعاية بشكل جيد.خسارة البطولتين كانت سبباً أساسياً في رحيل كارتيرون من الأهلي، خاصة أنه هناك الكثير من الضغط والمسؤولية عليه في الفترة الأخيرة.

ما هي مواصفات المدير الفني المناسب للأهلي؟ وهل تفضل ان يكون مصري أم أجنبي؟الأهلي يحتاج إلى مدرب لديه شخصية قوية، وشخصية فنية على مستوى عالٍ، كي يستطيع التعامل مع اللاعبين أصجاب الفكر المختلف.اعتدنا في الأهلي، أن المدرب يكون أجنبياً، نريد تكرار فترة مثل فترة جوزية سيطرة على البطولات لسنوات وإعداد فريقاً قوياً.هناك مشكلة كبيرة عند المدرب المصري، وهي العاطفة تؤثر بشكل كبير على نجاحه، بالرغم من وجود مدربين مصريين على مستوى كبير وحققوا بطولات ولكن العاطفة دائماً تؤثر عليهم.

ما التدعيمات التي يحتاجها الأهلي في فترة الانتقالات القادمة؟يجب أن يحصل اللاعبين الموجودين حالياً على فرصة، يجب ان يرحل البعض، يوجد لاعبين الأهلي لم يحصل على أي استفادة منهم خلال أربع سنوات يجب أن يرحلوا، تلك الأشياء تضع علامة استفاهم كبيرة على ما يحدث.الأهلي يحتاج إلى تدعيم خط الظهر، ووسط الملعب ورأس الحربة، أريد ان يكون هناك فرصة أكبر للناشئين يحصلوا على فرصتهم على الأقل يكون البديل الثالث في الفريق من الناشئين.

سيد معوض.

ما هو سبب أزمات الأهلي؟

هناك مشاكل إدارية وهي، الاختصاصات والمناصب في الأهلي متداخلة وغير واضحة، والأمور تمر نحو من معك وضدك في الانتخابات، وأيضًا إرضاء السوشيال ميديا.يوجد سياسة رائعة في الأهلي وهي المساواة بين الجميع، ولكن هناك فروق بين اللاعبين، يجب أن يتم مراعاة هذا الأمر.

ما هي الصفقات التي يجب الأهلي ضمها؟يجب أن يتعاقد الأهلي مع اللاعبين المؤثرين وعليه أن يحاول مع رمضان صبحي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حجازي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولاعب أخر يشبه حسام عاشور.

برأيك، ما هي مواصفات المدرب للأهلي؟

الأهلي فقد هيبته بخسارته بطولتين في إسبوع، والحديث عن المدربين للفريق أصبح مختلف، كارتيرون كان عليه علامات استفهام في نقاط كثيرة ولكن الله يكون في عونه بسبب إمكانيات لاعبي الأهلي المستمرين في الفريق منذ 4 أو 5 سنوات رغم خسارة العديد من البطولات".

وليد صلاح الدين.كارتيرون وصل إلى أصعب ما يكون إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، في ظل الظروف الصعبة وغياب أفضل اللاعبين للإصابة الطويلة مثل أجايي وعلي معلول.كان هناك عدد من اللاعبين يجب التعاقد معهم، وغضب الجماهير جاء في ظل عدم توفير مجلس الإدارة لصفقات كبيرة، خلال الفترة الماضية.كارتيرون تعرض للظلم، ولكن في النهاية إذا لم يتم تدعيم الأهلي بشكل قوي في يناير، فلن تستطيع أن تحاسب المدرب القادم.

شادي محمد.شادي محمد، لاعب وقائد الأهلي السابق، كشف عن كل أزمات الأهلي، والمشاكل الموجودة به منذ 22 عامًا، خلال حواره الخاص مع "جول"

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