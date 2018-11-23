وكيل بيلجريني يوجه صدمة لمانشستر يونايتد

2018/11/24 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر يجذب لورينزو بيلجريني لاعب وسط نادي روما الإيطالي، أنظار العديد من الأندية الأوروبية، لتزداد التكهنات يوماً بعد الآخر حول رحيله عن الذئاب.

لاعب الوسط الشاب يعتبر أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى مانشستر يونايتد، بناء على رغبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

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بعض الصحف الإنجليزية أكدت سهولة الصفقة، خاصة لوجود شرطاً جزائياً بعقد اللاعب يسمح له الرحيل بـ36 مليون يورو.

ومع ذلك أكد وكيل أعماله أنه لم يدخل في أي مفاوضات مع النادي الإنجليزي حول صفقة محتملة.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 23, 2018وأشار إلى أن الشرط الجزائي الموجود في عقد بيلجريني صحيح، ولكن لا يمكن تفعيله في فترة الانتقالات الشتوية بيناير القادم.

وهو ما يُجبر مانشستر للتفاوض بشكل مباشر مع روما، في حالة الرغبة بضم اللاعب بالميركاتو الشتوي.

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ويتبقى خيار آخر أمام الشياطين الحمر وهو الانتظار حتى الصيف المقبل، ليتمكن من تفعيل الشرط الجزائي بعقد بيلجريني.

جدير بالذكر أن صاحب الـ22 عاماً لعب 13 مباراة مع روما هذا الموسم، سجل خلالهم هدفين وصنع 5 آخرين.

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