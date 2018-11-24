2018/11/24 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقرا في الصباح:

– استنفار حكومي لمواجهة السيول

– صالح: العراق مركز ستراتيجي مهم وقلب طريق الحرير

– مباحثات ايجابية بين القادة السياسيين وبارزاني

– عبد المهدي يدعو باريس للمشاركة باعادة اعمار العراق

– المرجعية العليا تدعو الى احترام وتقديس العمل

– الخضراء تفتح جزئيا امام المواطنين

وفي محليات الصباح

– الاتصالات توزع خطوط مجانية للهواتف اللاسلكية

– الصحة تنسق مع الامم المتحدة لتاهيل المناطق المحررة

– الرمادي تنفذ مشاريع خدمية

وفي العربي والدولي:

– 30 الف لاجيء توفوا في طريقهم الى اوروبا

– تركيا تنتقد الموقف الغربي من مقتل خاشقجي

وفي صفحة صحافة عالمية:

– انتصار الحكام الاقوياء يعيد صدى الثلاثينات تقرير نيويورك تايمز

– وتقرير الفورن بولسي عن حرب اسرائيل السرية ضد ايران

وفي الصباح الاقتصادي:

– نفط ميسان تفتتح المجمع الثالث لمعالجة النفط

– خارطة طريق تنم شراكة الجزائر والاتحاد الاوروبي

وفي صفحة آراء:

– مآل (الدولة العميقة) في حكومة عبد المهدي

وفي الصباح الثقافي:

– الشعر بوصفه قصيدة نثر

وفي تكنولوجيا:

– الهواتف الذكية عند منعطف العقد الاول

– سامسونغ ستطلق هاتفها القابل للطي في اذار

وفي ريبورتاج:

– شركات القطاع العام..مطالبات بالزام الدوائر الحكومية بشراء منتجاتها

وفي صفحة صحة:

– وجبة الافطار مهمة جدا لمرضى السكري من النمط الثاني

– الرمان يؤخر الشيخوخة ويحمي القلب ويمنع السرطان

وفي الصباح الرياضي:

– تباين اراء المختصين بشأن اداء المتخب امام بوليفيا

– ثلاث مباريات مرتقبة ليوفنتس وروما والانتر اليوم

وفي صفحة فنون:

– فوزية الشندي في رحاب الوسط التربوي

وفي الصفحة الاخيرة :

الموصل تحيي تراثها الموسيقي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالعناوين والصور.. اقرأ ابرز ما جاء في جريدة الصباح اليوم السبت) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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