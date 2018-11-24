مظهر محمد صالح - الاقتصاد في الميزان

2018/11/24 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح الاقتصاد في الميزانمظهر محمد صالحكم هو ثقل الكيلوغرام الواحد؟ بهذه العبارة كان جاري العم أمين يمازح بقال محلتنا، وهو رجل كبير السن ويميل في الاصل نحو الحرص ويحتفظ بالفئات النقدية الصغيرة التي يجمعها من كسور معاملاته اليومية ويضعها في خزانة ملابسه، ويتسلى بٍعدها وفرزها وترتيب فئاتها يومياً..وربما كان هذا الميل هو الشغل الشاغل في قضاء أجمل امسياته، وهو الامر الذي ربما استولى على إرادته دون ا......

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