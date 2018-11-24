2018/11/24 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_بيان جماعة "العدل والإحسان": رجل مع حزب "النهج الديمقراطي" وأخرى مع حزب "العدالة والتنمية"أن تعانق جماعة "العدل والإحسان" حزب "العدالة والتنمية" أمر سياسي بديهي.لأن التاريخ الإجرامي المشترك يفسر ذلك، بل يفرضه (اغتيال الشهداء عمر بنجلون ومحمد أيت الجيد بنعيسى والمعطي بوملي)، ولأن القوى الظلامية واحدة في ولائها للرجعية والصهيونية والامبريالية، تحت هذا المسمى أو ذاك، وهنا أو هناك، وكما ال......

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