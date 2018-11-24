2018/11/24 | 01:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | سيول مخيفة تجتاح مدينة الشرقاط في محافظة صلاح الدين

مصدر الفيديو: IIiJ0awKNuk

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