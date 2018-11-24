English | وظائف


شاب يغتصب فتاة وهي تحتضر… والعقوبة كانت غريبة جداً!
2018/11/24 | 01:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرارميديا حكم القضاء الأميركي بالسجن 34 شهرا على شاب (19 عاما) اغتصب فتاة (18 عاما) بينما كانت تحتضر إثر تناولها جرعة مخدرات زائدة، وهو حكم اعتبره الكثيرون ليّنا وغير رادع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاب يغتصب فتاة وهي تحتضر… والعقوبة كانت غريبة جداً! اسرار ميديا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاب يغتصب فتاة وهي تحتضر… والعقوبة كانت غريبة جداً!) نشر أولاً على موقع (اسرار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاب يغتصب فتاة وهي تحتضر… والعقوبة كانت غريبة جداً!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اسرار).


كامل التفاصيل في: اسرار ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ إنييستا يفتح النار على هييرو ومورينيو
⋙ متعب: عودة جوزيه للأهلي باتت حتمية
⋙ احتراق عدد من المحال التجارية في محافظة الديوانية
⋙ السلطات الأمريكية تعلن احتواء حرائق غابات كاليفورنيا بشكل شبه تام
⋙ جبل طارق العقبة الأخيرة أمام التوصل لاتفاق الانفصال مع بريطانيا
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | ارشيف سياسي - القاضي محمد العريبي - رئيس محكمة الجنايات العراقية العليا 21-11-2018
⋙ شاهد بالفيديو | الجامعات الاهلية تغزو العاصمة بغداد ... بناء غير مدروس وسط المناطق السكنية !!!
⋙ بالصور.. الأمن الاردني يخلي بأمر الملك 4 جنود عراقيين اصيبوا بانفجار قرب الحدود
الأكثر شيوعا