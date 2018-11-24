2018/11/24 | 01:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرارميديا حكم القضاء الأميركي بالسجن 34 شهرا على شاب (19 عاما) اغتصب فتاة (18 عاما) بينما كانت تحتضر إثر تناولها جرعة مخدرات زائدة، وهو حكم اعتبره الكثيرون ليّنا وغير رادع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاب يغتصب فتاة وهي تحتضر… والعقوبة كانت غريبة جداً! اسرار ميديا.

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