فيديو| جاهدة وهبة تكشف عن أولى أغنيات ألبومها الجديد

2018/11/24 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطفأت السيدة فيروز شمعتها الثالثة والثمانين يوم أمس، وتكريما لجارة الوادي محبوبة اللبنانيين والعالم العربي.

وأحيى لبنانيون ليل الأربعاء عيد ميلاد الفنانة فيروز «الثالث والثمانين» في احتفالية فنية ثقافية جمعت محبيها من نشطاء وصحفيين وسياسيين.

وقالت ليلى خليل مراسلة الغد من بيروت، إن اللقاء نظمه مجموعة من عدد من الشباب اللبناني، أحبوا تكريم فيروز من خلال عرض مواد من الأرشيف الفيروزي من مسرحيات وصور وأغاني وألبومات ومقالات من الصحف.

وتحاشى المنظمون إطلاق الخطابات وارتأوا أن يكون اللقاء أقرب إلى الصمت على وقع أغنيات فيروز وعرض صورها وأعمالها على جدران المبنى الذي ما زال يحتفظ بآثار الحرب الأهلية التي دارت على مدى 15 عاما وانتهت عام 1990 بحسب رويترز.

ويرمز متحف «بيت بيروت» الواقع في منطقة السوديكو إلى الحرب الأهلية في لبنان لكونه ينتصف العاصمة عند شطريها الشرقي والغربي أو في المنطقة التي كانت تعرف بخطوط التماس.



وقد تم تحويل هذا المبنى إلى متحف لذاكرة المدينة.

وخلال الاحتفالية عرضت مقاطع نادرة مصورة من حفلات فيروز على مسرح البيكادلي ومعرض دمشق الدولي ومقابلات لها في مصر وفرنسا وبعض الحفلات في الخارج.

وولدت نهاد رزق وديع حداد، المعروفة بالاسم الفني فيروز في بيروت بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 1935م.



وقدّمت مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخيه منصور الرحباني، المعروفين بالأخوين رحباني، العديد من الأوبريهات والأغاني التي يصل عددها إلى 800 أغنية.

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