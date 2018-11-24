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عبر نظام الأسد البعثي.. الولايات المتحدة تكشف الستار عن شبكة نفط إيرانية تمول الجماعات الإرهابية
2018/11/24 | 01:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت الولايات المتحدة الأمريكية النقاب عن شبكة دولية قدم من خلالها النظام الإيراني ملايين البراميل من النفط إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي قام بدوره بتسهيل حركة مئات الملايين من الدولارات الأمريكية إلى مليشيات الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، لنقلها إلى حركة حماس ومليشيا حزب الله الإرهابي اللبناني.

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