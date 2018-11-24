زملاء سواريز في أوروجواي يمنحونه لقبًا جديدًا

2018/11/24 | 01:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محمد عماد فيسبوك تويتر اختار لاعبو منتخب أوروجواي اللاعب لويس سواريز كرئيس لرابطة أنشئت بينهما منذ عام 2017.

لاعبو منتخب الألبا سيلسيتي يتبعون هذا التقليد بينهما ويختارون لاعبًا لكي يترأس هذه الرابطة كل مرة.



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أول رابطة كان يرأسها اللاعب دييجو جودين بينما كان اللاعب ماكسيمليانو بيريرا نائبًا، كما اختير الحارس فيرناندو موسليرا وكافاني وستيواني كمسؤولين عن الشؤون المالية.

رابطة اللاعبين في منتخب أوروجواي مهمتها حماية حقوق اللاعبين وحل مشاكلهم مع اتحاد كرة القدم في البلاد.

ووقع الاختيار هذه المرة على سواريز لكي يترأس هذه الرابطة.

يذكر أن سواريز البالغ من العُمر 31 عامًا لعب مع أوروجواي حتى الآن 104 مباراة وأحرز 55 هدفًا منذ عام 2007.

وشارك سواريز نجم برشلونة الحالي وليفربول وأياكس أمستردام سابقًا في ثلاث بطولات لكأس العالم مع الألبا سيلستي أعوام 2010، 2014، 2018.

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