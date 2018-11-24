مهاجم تشيلسي السابق يحث ناديه القديم على التعاقد مع إيكاردي

2018/11/24 | 01:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر قال جيمي فلويد هاسيلبنك مهاجم فريق تشيلسي السابق إن فريقه السابق يجب عليه التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي في أقرب وقت ممكن.

ويعتبر إيكاردي أحد أفضل المهاجمين في الدوري الإيطالي في السنوات الأخيرة، حيث أنه يحرز على الأقل 20 هدفًا في ثلاثة مواسم من ضمن آخر أربعة مواسم له مع انتر ميلان.

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ويعتبر إيكاردي البالغ من العمر 25 عامًا مطلبًا للعديد من الأندية الكبرى التي تسعى للظفر بخدماته.

ونجح إيكاردي هذا الموسم في إحراز 11 هدفًا في 14 مشاركة له مع النيراتزوري.

على الجانب الآخر يعاني تشيلسي من تراجع مستوى مهاجميه ألفارو موراتا وأوليفير جيرو.

وعن هذا الأمر قال هاسيلبنك: "أود رؤية إيكاردي في البريميرليج أولًا، الدوري الإيطالي يختلف تمامًا عن الإنجليزي، ولكنه لاعب رائع ويمتلك مقومات كبيرة".

كما أضاف النجم الهولندي: "هناك أكثر من لاعب لم يتأقلم بدنيًا على سرعة وطريقة اللعب في البريميرليج، إذا تم التعاقد مع إيكاردي على الجميع أن يكون صبورًا معه حتى يستطيع التأقلم".

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