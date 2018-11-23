كراوتش: جو كول كان أفضل طفل واجهته ودروجبا كان مخيفًا

2018/11/24 | 01:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر شهد هذا الأسبوع اعتزال اللاعب الإنجليزي جول كول لاعب تشيلسي وليفربول السابق، واتبعه بأيام اعتزال النجم ديديه دروجبا أسطورة منتخب ساحل العاج وفريق تشيلسي.

اللاعبان زاملا اللاعب الإنجليزي بيتر كراوتش الذي يرفض السير على خطاهما ويود الاستمرار في الملاعب حتى سن الأربعين.

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وعن جو كول قال كراوتش: "جو كول وجيرارد هما أفضل من لعبت بجوارهما، لعبت ضدهما أيضًا عندما كنت أنا في توتنهام هوتسبر وكان جو كول صغيرًا في وست هام يونايتد، لقد مثلنا إنجلترا في صفوف فريق الشباب تحت 18 عامًا وصعدنا سويًا لتمثيل المنتخب الأول".

بينما تطرق كراوتش للحديث عن دروجبا وقال: "هو مهاجم مثالي وأنا معجب بأسلوب لعبه، لقد كان مخيفًا مع تشيلسي".

يشار إلى أن كراوتش لاعب فريق ستوك سيتي الحالي رفض السير على خطى دروجبا وكول وقال: "لا يوجد لاعب يتمنى الاعتزال، لا أود السير على خطى كول ودروجبا، أشعر بانني أستتطيع تقديم المزيد لستوك سيتي وأستطيع اللعب حتى الأربعين من عمري".

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