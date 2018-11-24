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مفاجأة… التحقيق مع ترامب بسبب دفاعه عن ابن سلمان في قضية خاشقجي
2018/11/24 | 01:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرارميديا قال نائب في مجلس النواب الأمريكي إن لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب في طريقها لبدء تحقيق مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب علاقاته مع السعودية ودفاعه عن ولي العهد […]

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