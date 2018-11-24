لجنة المنافذ الحدودية: ننتظر تحديد أولويات أعمال البنى التحتية لمنافذ البصرة

2018/11/24 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة مرتضى الشحماني ان لجنته بانتظار كتاب من هيئة المنافذ الحدودية العامة لتحديد أولويات أعمال البنى التحتية للمباشرة بالتنفيذ.

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