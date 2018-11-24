English | وظائف


لجنة المنافذ الحدودية: ننتظر تحديد أولويات أعمال البنى التحتية لمنافذ البصرة
2018/11/24 | 01:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن رئيس لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة مرتضى الشحماني ان لجنته بانتظار كتاب من هيئة المنافذ الحدودية العامة لتحديد أولويات أعمال البنى التحتية للمباشرة بالتنفيذ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة المنافذ الحدودية: ننتظر تحديد أولويات أعمال البنى التحتية لمنافذ البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة المنافذ الحدودية: ننتظر تحديد أولويات أعمال البنى التحتية لمنافذ البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ إنييستا يفتح النار على هييرو ومورينيو
⋙ متعب: عودة جوزيه للأهلي باتت حتمية
⋙ احتراق عدد من المحال التجارية في محافظة الديوانية
⋙ السلطات الأمريكية تعلن احتواء حرائق غابات كاليفورنيا بشكل شبه تام
⋙ جبل طارق العقبة الأخيرة أمام التوصل لاتفاق الانفصال مع بريطانيا
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | ارشيف سياسي - القاضي محمد العريبي - رئيس محكمة الجنايات العراقية العليا 21-11-2018
⋙ شاهد بالفيديو | الجامعات الاهلية تغزو العاصمة بغداد ... بناء غير مدروس وسط المناطق السكنية !!!
⋙ بالصور.. الأمن الاردني يخلي بأمر الملك 4 جنود عراقيين اصيبوا بانفجار قرب الحدود
الأكثر شيوعا