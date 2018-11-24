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موارد القرنة: تغيير لون مياه نهر دجلة إلى الأحمر لن يؤثر صحيًا على المواطنين!
2018/11/24 | 01:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت شعبة الموارد المائية في قضاء القرنة شمال البصرة أمس الجمعة، عن اتخاذها كافة الاستعدادات لمواجهة السيول المتوقعة جراء الأمطار، فيما أكدت بأن تغيير لون مياه نهر دجلة إلى الأحمر لن يؤثر صحيًا على المواطنين في القضاء.

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