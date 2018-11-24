2018/11/24 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شعبة الموارد المائية في قضاء القرنة شمال البصرة أمس الجمعة، عن اتخاذها كافة الاستعدادات لمواجهة السيول المتوقعة جراء الأمطار، فيما أكدت بأن تغيير لون مياه نهر دجلة إلى الأحمر لن يؤثر صحيًا على المواطنين في القضاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موارد القرنة: تغيير لون مياه نهر دجلة إلى الأحمر لن يؤثر صحيًا على المواطنين!) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موارد القرنة: تغيير لون مياه نهر دجلة إلى الأحمر لن يؤثر صحيًا على المواطنين!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).