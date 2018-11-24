النصر يحتج على طرد بيتروس في لقاء الشباب

2018/11/24 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر تقدمت إدارة نادي النصر، برئاسة سعود آل سويلم، باحتجاج إلى اتحاد الكرة السعودي، بسبب البطاقة الحمراء التي تحصل عليها البرازيلي بيتروس لاعب الفريق أمام الشباب.

وفاز النصر على الشباب بهدف دون رد، باللقاء الذي أقيم مساء الجمعة، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ووفقًا للحساب الرسمي لقنوات "السعودية الرياضية"، فإن إدارة النصر أبدت احتجاجها على طرد بيتروس.



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هتان باهبري: لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا بعكس #النصر الذي استطاع إحراز هدف من فرصة وحيدة.(📸: @SPL) pic.twitter.com/2o5gwtxzFN

— موقع قول السعودي (@GoalSA) November 23, 2018وجاءت التغريدة كالآتي: "إدارة نادي النصر تحتج رسمياً على البطاقة الحمراء التي تحصل عليها اللاعب البرازيلي بيتروس في مباراة الشباب، والأسباب أن القرار كان مبني على الإعادة البطيئة والتدخل كان سريع".

جاء ذلك بعد تعرض بيتروس للكارت الأحمر، الأمر الذي يعني غيابه عن لقاء ديربي الرياض أمام الهلال بالدوري السعودي للمحترفين.

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