هتان باهبري يكشف حقيقة اقتراب رحيله عن الشباب

2018/11/24 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر أكد هتان باهبري، مهاجم فريق نادي الشباب السعودي، على أنه مستمر مع فريقه حتى نهاية عقده، والشائعات التي تحوم حول رحيله ليس له أساس من الصحة.

وكانت أخبار ترددت خلال الأيام الماضية، حول اقتراب رحيل باهبري من نادي الشباب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف باهبري خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، أن خسارة فريقه أمام النصر جاء بسبب وجود عناصر في الأخير تفوق عناصر فريق الشباب.



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هتان باهبري: لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا بعكس #النصر الذي استطاع إحراز هدف من فرصة وحيدة.(📸: @SPL) pic.twitter.com/2o5gwtxzFN

— موقع قول السعودي (@GoalSA) November 23, 2018باهبري أشار إلى أن لاعبي الشباب لم يستغلوا الفرص التي أتيحت لهم من أجل التسجيل، عكس فريق النصر الذي استطاع إحراز هدف من فرصة وحيدة.

مهاجم الشباب شدد على أنه سيستمر مع الشباب لنهاية عقده، ورحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة غير صحيح.

وفاز النصر على الشباب بهدف دون رد، باللقاء الذي أقيم مساء الجمعة، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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