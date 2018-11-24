English | وظائف


زيارة ولي عهد السعودية الى تونس: ترحيب رسمي ودعوات للاحتجاج
2018/11/24 | 02:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس قال مستشار الرئيس التونسي يوم الجمعة إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرحب به في تونس في زيارة متوقعة الأسبوع المقبل في حين دعا ناشطون للتظاهر على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ومن المتوقع أن تكون تونس من بين دول قليلة قد يواجه فيها بن سلمان احتجاجات ضمن جولته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيارة ولي عهد السعودية الى تونس: ترحيب رسمي ودعوات للاحتجاج) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيارة ولي عهد السعودية الى تونس: ترحيب رسمي ودعوات للاحتجاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).


كامل التفاصيل في: ناس نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ إنييستا يفتح النار على هييرو ومورينيو
⋙ متعب: عودة جوزيه للأهلي باتت حتمية
⋙ احتراق عدد من المحال التجارية في محافظة الديوانية
⋙ السلطات الأمريكية تعلن احتواء حرائق غابات كاليفورنيا بشكل شبه تام
⋙ جبل طارق العقبة الأخيرة أمام التوصل لاتفاق الانفصال مع بريطانيا
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | ارشيف سياسي - القاضي محمد العريبي - رئيس محكمة الجنايات العراقية العليا 21-11-2018
⋙ شاهد بالفيديو | الجامعات الاهلية تغزو العاصمة بغداد ... بناء غير مدروس وسط المناطق السكنية !!!
⋙ بالصور.. الأمن الاردني يخلي بأمر الملك 4 جنود عراقيين اصيبوا بانفجار قرب الحدود
الأكثر شيوعا