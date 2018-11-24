تحقيق جديد بشأن ترامب عن علاقاته بالسعودية

2018/11/24 | 02:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال الرئيس القادم للجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي إن الديمقراطيين في اللجنة سيفتحون تحقيقا بشأن تعامل الرئيس دونالد ترامب مع حادث قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إطار ”مراجعة دقيقة“ للعلاقات الأمريكية-السعودية العام المقبل.وقال النائب آدم شيف لصحيفة واشنطن بوست في تقرير نشر يوم الجمعة إن اللجنة ستحقق في تقييم المخابرات […]

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