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شاهد بالفيديو | الجامعات الاهلية تغزو العاصمة بغداد ... بناء غير مدروس وسط المناطق السكنية !!!
2018/11/24 | 02:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | الجامعات الاهلية تغزو العاصمة بغداد ...

بناء غير مدروس وسط المناطق السكنية !!!

مصدر الفيديو: UIbpSBZ5Ucs

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