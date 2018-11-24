زيارة مرتقبة للأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة

2018/11/24 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة في غضون أيام قليلة، ضمن جولته لعدد من الدول العربية قبيل زيارته للأرجنتين على هامش مشاركته في قمة العشرين.

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