بيكيه يسعى للسير على خطى بيكهام

2018/11/24 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر اعترف جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة بأنه يتمنى شراء فريق لكرة القدم ضمن مشروعاته المستقبلية، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة ليكيب الفرنسية.

ويمتلك بيكيه البالغ من العُمر 31 عامًا شركة تدير أعمال واستثمارات رياضية أخرها كأس ديفيز للتنس.

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وإذا أقبل المدافع الإسباني على هذه الخطوة فلن يكون أول لاعب يشتري ويرأس فريق لكرة القدم، هناك أكثر من لاعب سبقه وآخرهم أيقونة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام، الذي أصبح هو وشركاء له ملاك لفريق انترناسيونالي ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيكيه الفائز مع إسبانيا بكأس العالم 2010 في حدثه للصحيفة الفرنسية: "هناك أكثر من هدف أسعى إليه في المستقبل، الأول هو شراء فريق كرة قدم، والثاني هو إنشاء بطولة جديدة لكرة القدم أو تطوير بطولة موجودة بالفعل".

وعندما تم سؤال بيكيه هل سيعمل مع الفيفا لتطوير كأس العالم للأندية أو انشاء بطولة دوري أمم العالم قال: "أسف، لا أستطيع إخباركم بتفاصيل أكثر من ذلك".

يذكر أن بيكيه كان قد أعلن اعتزاله الدولي عقب خروج إسبانيا من ثمن نهائي كأس العالم روسيا 2018.

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