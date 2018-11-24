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جبل طارق العقبة الأخيرة أمام التوصل لاتفاق الانفصال مع بريطانيا
2018/11/24 | 02:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس حالت تحفظات إسبانيا بشأن جبل طارق يوم الجمعة دون تمكن الاتحاد الأوروبي من التغلب على العقبة الأخيرة أمام توقيع اتفاق الانفصال مع بريطانيا في حين قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث إن القمة المقررة يوم الأحد قد تُلغى.

ومع بقاء أربعة أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد، من المقرر أن توقع رئيسة […]

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