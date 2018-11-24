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السلطات الأمريكية تعلن احتواء حرائق غابات كاليفورنيا بشكل شبه تام
2018/11/24 | 02:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت السلطات الأميركية، أمس الجمعةـ أن الحريق الذي اجتاح شمال كاليفورنيا وبلغت حصيلة ضحاياه 84 قتيلاً تم احتواؤه بشكل شبه تام.

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