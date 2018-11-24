احتراق عدد من المحال التجارية في محافظة الديوانية

2018/11/24 | 02:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن عددًا من المحال التجارية احترقت وسط محافظة الديوانية.

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