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احتراق عدد من المحال التجارية في محافظة الديوانية
2018/11/24 | 02:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن عددًا من المحال التجارية احترقت وسط محافظة الديوانية.

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