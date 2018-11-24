متعب: عودة جوزيه للأهلي باتت حتمية

2018/11/24 | 03:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أكد عماد متعب، لاعب الأهلي السابق، والمحلل الرياضي الحالي، أن عودة البرتغالي مانويل جوزيه إلى جدران القلعة الحمراء، باتت حتمية.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية: "أتمنى ان يقبل مانويل جوزيه، بالعودة للعمل من جديد في الأهلي، لديه شخصية فنية عبقرية سيقدم الكثير للنادي".

وتابع: "عودة جوزيه للأهلي، ستصلح الكثير في قطاع الكرة بالنادي، لديه نظرة ثاقبة في اختيار اللاعبين والمدربين، من المهم ان يشارك جوزيه في اختيار المدير الفني القادم".



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وأتم تصريحاته قائلاً: "أكرر من جديد، تواجد جوزيه من جديد في الأهلي، خلال الفترة القادم أصبح شيئاً هاماً للغاية، حتى إن قرر العودة للعمل الفني من جديد يجب ان يكون داخل الأهلي".

الجدير بالذكر ان مجلس إدارة الأهلي، أعلن رحيل باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، عقب التعادل مع الوصل، ومن قبل خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

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