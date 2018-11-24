إنييستا يفتح النار على هييرو ومورينيو

2018/11/24 | 03:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر قال أندريس إنييستا لاعب فريق فيسيل كوبي الياباني إنه كان جديرًا بالمشاركة أساسيًا مع منتخب إسبانيا أمام المنتخب الروسي في ثمن نهائي كأس العالم روسيا 2018.

إنييستا الذي لعب مباريات مرحلة المجموعات أساسيًا لم يشارك في مباراة منتخب لاروخا أمام مستضيف البطولة منتخب روسيا منذ بداية المباراة، وشارك منذ الدقيقة 57.

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وكان الماتادور الإسباني قد خسر أمام المنتخب الروسي بركلات الترجيح وودع البطولة من ثمن النهائي في مفاجأة كبيرة.

وقال إنييستا في التصريحات التي نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية: "لا أملك أي ذكرى جيدة من كأس العالم روسيا 2018، كنت جاهزًا للمشاركة أساسيًا أمام روسيا ولم أجد أي سبب للجلوس على مقاعد البدلاء".

كما أضاف لاعب برشلونة السابق: "لم أوجه أي سؤال لهييرو (المدير الفني لمنتخب إسبانيا) لقد كنت مستعدًا للمشاركة".

وعن المنافسة بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة يعتقد إنييستا أن الأجواء كانت متوترة في حقبة المدرب البرتغالي جوزية مورينيو مع ريال مدريد، حيث يرى النجم الإسباني أن مورينيو كان هو من يشعل الأجواء ويضيف التوتر لهذه اللقاءات.

يذكر أن إنييستا كان قد أعلن اعتزاله اللعب دوليًا عقب مونديال روسيا 2018.

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