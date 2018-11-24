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الموارد المائية بكركوك تعلن حالة الاستنفار تحسبَا لموجة سيول جديدة
2018/11/24 | 03:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت دائرة الموارد المائية في كركوك، السبت، عن استنفار كافة كوادرها لمواجهة أي طار ضمن حدود المحافظة بسبب الأمطار والسيول التي اجتاحت عددا من مدن العراق.

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