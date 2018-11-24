موظفو عقود كهرباء الديوانية يهددون بإطفاء المحطات إذا لم يتم تثبيتهم

2018/11/24 | 03:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد موظفو العقود والأجور اليومية في محطة كهرباء الديوانية الغازية المعتصمين لليوم الرابع عشر على التوالي بإطفاء جميع المحطات الكهربائية بالتنسيق مع جميع نظرائهم المعتصمين بمحافظات الفرات الأوسط بعد غد الأحد كخطوة مقبلة لحين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بالتثبيت على الملاك الدائم.

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