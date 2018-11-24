رئيس الاتحاد الإيطالي: الجميع يعطي أولوية ليورو تحت 21 عامًا

2018/11/24 | 03:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر قال جابريل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن جميع اللاعبين الشباب متاحين للمشاركة في يورو تحت 21 عامًا التي تسعى إيطاليا للظفر بها.

وتستضيف إيطاليا البطولة التي أوقعتها في مجموعة الموت مع إسبانيا وبلجيكا وبولندا.

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وستكون المواجهة الافتتاحية للأزوري أمام منتخب إسبانيا مما يعكس قوة المجموعة.

وقال جرافينا في تصريحاته لقناة راي سبورت: "المجموعة صعبة خاصة مواجهة إسبانيا الافتتاحية، علينا تقديم أفضل ما لدينا أمام كل منافس بما فيهم إسبانيا، نظام البطولة يؤهل أبطال المجموعات وأفضل من حصلوا على المركز الثاني للأدوار الاقصائية، علينا تقديم أفضل ما لدينا وأن تكون هذه البطولة خير إعداد لبطولات أخرى تنظم في إيطاليا".

وعن اللاعبين الذين يشاركون مع المنتخب الأول وهم تحت 21 عامًا مثل فيدريكو كييزا وجوانليدجي دوناروما ونيكولو باريلا قال جرافينا: "سيكون هناك تعاون مشترك بين مدرب المنتخب الأول روبيرتو مانشيني ودي بياجيو مدرب منتخب الشباب، الجميع يعلم أهمية الفوز بيورو تحت 21 عامًا بالنسبة لإيطاليا التي لم تتوج بها منذ عام 2004".

يذكر أن البطولة ستقام في شهر يونيو المقبل.

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