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الدفاع المدني السعودي: هطول أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة
2018/11/24 | 04:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني السعودي على المواطنين والمقيمين أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر ومراعاة جوانب السلامة عند هطول الأمطار وذلك حرصًا على سلامتهم .

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