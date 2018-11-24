2018/11/24 | 04:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني السعودي على المواطنين والمقيمين أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر ومراعاة جوانب السلامة عند هطول الأمطار وذلك حرصًا على سلامتهم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني السعودي: هطول أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني السعودي: هطول أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).