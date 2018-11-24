أمير الكويت يقدم تعازيه للعراق في ضحايا سيول الأمطار

2018/11/24 | 04:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، ،تعازيه للعراق بضحايا سيول الأمطار التي وقعت في عدد من المحافظات، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين.

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