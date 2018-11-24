مقتل قيادي بارز من ميليشيات الحوثي الإيرانية بغارة للتحالف في اليمن

2018/11/24 | 04:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترفت ميليشيات الحوثي الإيرانية بمقتل أحد قياداتها الميدانية البارزة في الساحل الغربي اليمني، مع العشرات من مسلحيها في غارة لطيران التحالف.

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