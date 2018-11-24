محمد بن راشد: نقف مع الرياض في السراء والضراء

2018/11/24 | 04:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، إن بلاده تقف مع الرياض "في السراء والضراء"، مؤكداً رفض استهداف السعودية "لأن استقرارها ضرورة حيوية للمنطقة والعالم".

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