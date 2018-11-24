مقتل 31 باكستانيا وإصابة 50 في تفجير قنبلة في سوق مكتظ شمال غرب البلاد

2018/11/24 | 04:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 31 شخصا وأصيب أكثر من 50 آخرين اليوم الجمعة في انفجار قنبلة في سوق مكتظ في بلدة صغيرة في المنطقة القبلية في شمال غرب باكستان.

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