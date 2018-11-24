2018/11/24 | 04:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ريتا_عودة اغْضَبْ..!لا تَسْتَسْلِمْ لصَقِيعِ الشَّوارعِ،لا تَسْتَعطِ خُبْزًا..مَاءً..
هَوَاءً..قُزَحّا..مِنْ قُلُوبٍ صَمَّاء.مِنْ ضَعْفِكَ انهَض،لتُقَاوِمْ.ليسَ هُنَالِكَ أَشْرَسُمِنَ ...
ثَوْرَةِ الجِيَاعْ.مِنْ ضَعْفِكَ انهَض،لتُقَاوِمْ.لا تنتظرْ أنْ يكتُبَكَ التَّاريخُكما يَشَاءْ.اصْنَعْ تاريخَكَثمرةً..ثمَرَةً..كما أنت......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ريتا عودة - اغْضَبْ..!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هَوَاءً..قُزَحّا..مِنْ قُلُوبٍ صَمَّاء.مِنْ ضَعْفِكَ انهَض،لتُقَاوِمْ.ليسَ هُنَالِكَ أَشْرَسُمِنَ ...
ثَوْرَةِ الجِيَاعْ.مِنْ ضَعْفِكَ انهَض،لتُقَاوِمْ.لا تنتظرْ أنْ يكتُبَكَ التَّاريخُكما يَشَاءْ.اصْنَعْ تاريخَكَثمرةً..ثمَرَةً..كما أنت......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ريتا عودة - اغْضَبْ..!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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