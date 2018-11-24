2018/11/24 | 04:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة اغْضَبْ..!لا تَسْتَسْلِمْ لصَقِيعِ الشَّوارعِ،لا تَسْتَعطِ خُبْزًا..مَاءً..هَوَاءً..قُزَحّا..مِنْ قُلُوبٍ صَمَّاء.مِنْ ضَعْفِكَ انهَض،لتُقَاوِمْ.ليسَ هُنَالِكَ أَشْرَسُمِنَ ...ثَوْرَةِ الجِيَاعْ.مِنْ ضَعْفِكَ انهَض،لتُقَاوِمْ.لا تنتظرْ أنْ يكتُبَكَ التَّاريخُكما يَشَاءْ.اصْنَعْ تاريخَكَثمرةً..ثمَرَةً..كما أنت......

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