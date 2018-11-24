موعد مباراة الزمالك ضد الجونة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

2018/11/24 | 04:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يحل الجونة ضيفًا على الزمالك على ملعب بتروسبورت بالقاهرة ، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز 2018-19، وذلك يوم الإثنين القادم 26 نوفمبر الموافق 18 ربيع الأول 1440 هجريًا.





واصل الفارس الأبيض سلسلة انتصاراته بعدما حقق فوزًا غاليًا على الداخلية بنتيجة هدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة عشر من الدوري، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء يوم الخميس على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، واستطاع بهذا الفوز الاحتفاظ بالصداراة منفردًا برصيد 29 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن بيرميز صاحب المركز الثاني.



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يقدم الداخلية نتائج جيدة إلى حد ما في الدوري، واستطاع الفريق أن يحتل المركز التاسع برصيد 16 نقطة بعد 14 جولة، حقق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في سبع وخسر أربع مباريات، وسيدخل الفريق الصاعد مجددًا لدوري الأضواء هذه المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض، الذي لم يتلقى سوى خسارة واحدة في الدوري منذ انطلاقة الموسم.

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موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية والقنوات الناقلة

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المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القناة الناقلة

الزمالك - الجونة استاد بتروسبورت

الإثنين 26 نوفمبر 2018، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد ON SPORT, Nile Sport

الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالكلن يفتقد الزمالك أي لاعب بداعي الإيقاف، وسيشهد هذا اللقاء عودة محمد عبد الغني بعد غيابه ثلاث مباريات بسبب الإيقاف، لكن سيغيب محمود حمدي بداعي الإصابة، وستكون كل العناصر المتبقية متاحة أمام المدرب كريستيان جروس.

رجل مباراة اليوم هو محمود علاء.



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— Zamalek SC (@ZSCOfficial) November 22, 2018سيبدأ السويسري بنفس طريقته المعتادة منذ انطلاقة الموسم، ومن المتوقع أن يدفع بمحمود علاء ومحممد عبد الغني في مركز قلب الدفاع، وسيستمر الاعتماد على بهاء مجدي في مكانه الطبيعي.

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنشبهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقازطارق حامد - فرجاني ساسيمحمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسنكابونجو كاسونجو

الغيابات والتشكيل المتوقع للجونة

.لن يفتقد فريق الجونة أي لاعب للإصابة أو للإيقاف، وستكون كل الخيارات متاحة أمام المدرب هشام زكريا لإختيار التشكيل الأمثل لخوض هذه للمباراة

لن يغير كثيرًا زكريا في طريقته الذي اعتاد عليها والتي تسببت في صعود الفريق للدوري الممتاز، وسيعتمد على لؤي وائل وأحمد سعيد أوكا في مركز قلب الدفاع، ومن المتوقع أن يقود الهجوم أمام الفارس الأبيض محمد ناجي جدو

التشكيل | 4-2-3-1

هيثم محمدخالد صبحي - لؤي وائل - أحمد سعيد أوكا - أحمد عليجاتوش بانوم - مصطفى جابرإسلام رشدي - أحمد مجدي - محمد عبد الجوادمحمد ناجي جدو

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