فاطمة ناعوت - نصف قرن على ميلاد الهرم

2018/11/24 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت لحظةٌ تاريخيّة مشهودة كتبَ الحظُّ الطيبُ لي أن أعيشها الأحد الماضي 18 نوفمبر.لحظةٌ لا تتكرر إلا كل خمسين عامًا.اليومَ يوافقُ اليوبيل الذهبي لميلاد أحد أهرامات مصر العظيمة.الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.ذلك الكيان المعماري والروحي الأنيق الذي يُجسّد معنى كنسيتنا المصرية الوطنية النبيلة التي يبلغ عمرها عشرين قرنًا من الزمان، أثبتت خلالها وطنيتَها على مرَّ القرون والحقب، ونبالةَ ردّ فع......

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