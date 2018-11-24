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#مراد زهري - الانتقال من الاستبداد الناعم إلى الاستبداد المطلق
2018/11/24 | 05:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مراد_زهري في الوضع السياسي الراهن ومهام المرحلةبحلول السنة الجديدة، تكون قد مضت عشرون سنة من حكم محمد السادس (1999-2019)، الذي يمكن توصيفه بالانتقال من الرمادي إلى الأسود حسب استعارة عنوان أحد كتب الراحل أبراهام سرفاتي، وبلغة سياسية مباشرة: الانتقال من الاستبداد الناعم إلى الاستبداد المطلق.تميزت السنوات الأولى بنوع من المرونة مع الحزم في الحفاظ على ثوابت النظام، عبر استثمار الموارد الإستراتيجية ......

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