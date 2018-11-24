سامح عسكر - اتّباع الرسول ما بين الفئ والغنيمة

2018/11/24 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر أزعم أن القرآن لم يتعرض لاختلاف تأويلي وانحراف أتباعه منهجيا بقدر ما تعرضت له الآية رقم 7 في سورة الحشر ، حيث وظفت الآية في بيان صحة الاحتكام للمرويات والإيمان بحجتها التشريعية، وقد مثّل ذلك انقلابا في العقل المسلم ما زال يعاني منه إلى الآن، حدثا لم يخلق أزمة فقط بين المسلمين وأنفسهم بل بينهم وبين العالم تأثرا بروايات الجهاد والحرب والكراهية في المرويات التي اعتبرت تحت هذا التأويل شريعة إسلامية.

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