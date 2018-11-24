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باكستان تعتقل رجل دين بارزا يقف وراء الاحتجاجات ضد تبرئة مسيحية متهمة بالتجديف
2018/11/24 | 05:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس اعتقلت الشرطة الباكستانية في وقت متأخّر الجمعة رجل دين متشدّدًا تسبّب حزبه مؤخّرًا بشلّ البلاد بعد قيامه بتظاهرات عنيفة احتجاجًا على تبرئة امرأة مسيحيّة متّهمة بالتجديف.

واعتُقل الشيخ خادم حسين رضوي زعيم “حركة لبيك باكستان” الباكستانية قبل تظاهرة مقرّرة السبت في إسلام اباد وفق ما جاء في تغريدة لوزير الإعلام فؤاد تشودري […]

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