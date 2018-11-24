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باريس تستعد لموجة احتجاجات جديدة على ارتفاع أسعار الوقود
2018/11/24 | 07:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس يحتشد عشرات الآلاف في باريس يوم السبت للاحتجاج على ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون في مطلع الأسبوع الثاني من احتجاجات ”السترات الصفراء“ التي أدت إلى اضطراب واسع النطاق.

وتخشى قوات الأمن أن يتسلل متطرفون من أقصى اليسار واليمين المتطرف إلى المظاهرات، مما يزيد تحديات السيطرة على الجماهير.

وقال دينيس […]

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